Seracılık köyün kaderini değiştirdi

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ISPARTA'NINYalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü 10 yılda seracılık alanında önemli yol kat etti. Daha önce sadece tahıl ve bakliyat üretimi üzerine kuru tarım yapan ve aşırı göç veren köyden Antalya'ya seralarda çalışmaya giden işçilerin köye dönüp sera kurmaya başlaması köyün bir anda kaderini değiştirdi.Köylüler birbirlerini örnek alarak 10 yılda yaklaşık 1700 dekarlık alanda seracılık yapmaya başladı. Köyde 3 aya yakın zamandır muhtarlık görevini yürüten ve kendisi de sera üretimi yapan Mehmet Ali Almacı, 500 konutun bulunduğu köyün neredeyse tamamının bu sektörde yer aldığını kaydederek, "1700 dolayında nüfusumuz var. Bunun yüzde 80'i seracılık yapmaktadır. Geri kalan da çocuklarla yaşlılardır" dedi. Antalya'da sera üretiminin bittiği aylarda Çetince'de ürünlerin yetişmeye başladığını belirten Almacı, üretimde Antalya'nın alternatifi olduklarını sözlerine ekledi.