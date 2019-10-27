Takım ruhuyla ayağa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularının her biri bir azim hikayesi. Van'da, 8 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2,5 gün kaldığı enkazın altından kurtarıldıktan sonra sol ayağı diz kısmından kesilen Okan Şahiner de o isimlerden biri. Tedavi sürecinde futbol sevgisinden haberdar olan doktorlarının yönlendirmesiyle yedi yıl önce ampute futbolla tanışan Şahiner, azimli ve özverili çalışmasıyla bir yıl önce de Ampute Milli Futbol Takımı'na seçildi.Bugün 26 yaşında olan Şahiner, takım arkadaşlarını verdiği destekle acısını unutuyor. Milli futbolcu Okan Şahiner, depremin ardından zor günler geçirdiğini söyledi. Futbolla yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Şahiner, "Ampute futbol çok iyi oldu, beni evden çıkardı. Benim gibi arkadaşlarla futbol oynamak çok güzel. Sahada top koşturduğumuz da durumumuzu unutuyor, bütün yüreğimizle oynuyoruz. Sahada ve arkadaşlarımın desteğiyle dertlerimizi unutuyoruz" diye konuştu.