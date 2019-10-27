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Tehlike çanları çalıyor

’ne tarihi bir skorla 6-0 kaybeden ekibi, çıkış şansı olarak gördüğü Demir Grup Sivasspor maçını da kaybetti. 11 puanda kalan Akrepler için tehlike çanları çalmaya başladı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Tehlike çanları çalıyor
Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleri ile çıkışa geçen Antalyaspor'da milli ara sonrası başlayan düşüş sürüyor. Gençlerbirliği'ne tarihi bir skorla 6-0 kaybeden Akrepler, çıkış maçı olarak gördüğü DG Sivasspor maçını da kaybetti. İlk 11'de büyük değişikliğe giden kırmızı-beyazlı takım, Sivas deplasmanından 2-1'lik skorla eli boş döndü, tehlike çanları çalmaya başladı. 11 puanda kalan Antalyaspor maç fazlasıyla 10'uncu sıradaki yerini korudu ama maçların sonuçlarına göre 13'üncü sıraya gerileme ihtimali korkutuyor.

GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI
Maçta Antalyaspor'un 19'uncu dakikada Aatıf ile attığı gol, pozisyon öncesi Doğukan'ın elle oynadığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı. Maçta gole ikinci kez yaklaşan takım yine Antalyaspor olurken, 33'üncü dakikada Celustka'nın kafa vuruşunu kaleci Samassa güçlükle dışarı çeldi. Gençlerbirliği maçında da bireysel hatalardan dolayı canı yanan Antalyaspor'da, Sivas karşısında ilk gol Celustka'nın 51. dakikada yaptığı hatadan geldi. Sivas'ın ikinci golünü 77'de Yatabare atarken, Serdar Özkan oyuna girdikten 13 dakika sonra yaptırdığı penaltı atışını gole çevirerek Akrepleri umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda gol olmadı.

HAKAN CEZALI
SİVASSPOR maçının 64'üncü dakikasında sarı kart gören Hakan Özmert, cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, gelecek hafta oynanacak zorlu Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.

SİVAS UĞURU BOZULDU
SİVAS deplasmanında son 4 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Antalyaspor, bu kez eli boş döndü. Sivasspor ile oynadığı son iki lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almak için çıktığı maçı kaybetti. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21'inci randevularına çıktı. Bu maçlarda Sivasspor 9'uncu galibiyetine ulaşırken, Antalyaspor 7 galibiyette kaldı. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

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Tehlike çanları çalıyor
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