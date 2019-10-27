Tehlike çanları çalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleri ile çıkışa geçen Antalyaspor'da milli ara sonrası başlayan düşüş sürüyor.İlk 11'de büyük değişikliğe giden kırmızı-beyazlı takım, Sivas deplasmanından 2-1'lik skorla eli boş döndü, tehlike çanları çalmaya başladı.ama maçların sonuçlarına göre 13'üncü sıraya gerileme ihtimali korkutuyor.Maçtagole ikinci kez yaklaşan takım yineAntalyaspor olurken, 33'üncü dakikadaCelustka'nın kafa vuruşunu kaleciSamassa güçlükle dışarı çeldi.Gençlerbirliği maçında da bireyselhatalardan dolayı canı yanan Antalyaspor'da,Sivas karşısında ilk gol Celustka'nın51. dakikada yaptığı hatadan geldi.Serdar Özkan oyuna girdikten13 dakika sonra yaptırdığı penaltı atışınıgole çevirerekAkrepleriumutlandırdı.Ancakkalandakikalardagololmadı.SİVASSPOR maçının 64'üncü dakikasında sarı kart gören Hakan Özmert, cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, gelecek hafta oynanacak zorlu Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.SİVAS deplasmanında son 4 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Antalyaspor, bu kez eli boş döndü. Sivasspor ile oynadığı son iki lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almak için çıktığı maçı kaybetti. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21'inci randevularına çıktı. Bu maçlarda Sivasspor 9'uncu galibiyetine ulaşırken, Antalyaspor 7 galibiyette kaldı. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.