Tehlike çanları çalıyor

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleri ile çıkışa geçen Antalyaspor'da milli ara sonrası başlayan düşüş sürüyor. Gençlerbirliği'ne tarihi bir skorla 6-0 kaybeden Akrepler, çıkış maçı olarak gördüğü DG Sivasspor maçını da kaybetti.
İlk 11'de büyük değişikliğe giden kırmızı-beyazlı takım, Sivas deplasmanından 2-1'lik skorla eli boş döndü, tehlike çanları çalmaya başladı. 11 puanda kalan Antalyaspor maç fazlasıyla 10'uncu sıradaki yerini korudu
ama maçların sonuçlarına göre 13'üncü sıraya gerileme ihtimali korkutuyor.
GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI
Maçta Antalyaspor'un 19'uncu dakikada Aatıf ile attığı gol, pozisyon öncesi Doğukan'ın elle oynadığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
Maçta
gole ikinci kez yaklaşan takım yine
Antalyaspor olurken, 33'üncü dakikada
Celustka'nın kafa vuruşunu kaleci
Samassa güçlükle dışarı çeldi.
Gençlerbirliği maçında da bireysel
hatalardan dolayı canı yanan Antalyaspor'da,
Sivas karşısında ilk gol Celustka'nın
51. dakikada yaptığı hatadan geldi. Sivas'ın ikinci golünü 77'de Yatabare atarken,
Serdar Özkan oyuna girdikten
13 dakika sonra yaptırdığı penaltı atışını
gole çevirerek
Akrepleri
umutlandırdı.
Ancak
kalan
dakikalarda
gol
olmadı.
HAKAN CEZALI
SİVASSPOR maçının 64'üncü dakikasında sarı kart gören Hakan Özmert, cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, gelecek hafta oynanacak zorlu Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.
SİVAS UĞURU BOZULDU
SİVAS deplasmanında son 4 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Antalyaspor, bu kez eli boş döndü. Sivasspor ile oynadığı son iki lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almak için çıktığı maçı kaybetti. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21'inci randevularına çıktı. Bu maçlarda Sivasspor 9'uncu galibiyetine ulaşırken, Antalyaspor 7 galibiyette kaldı. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.