ANTDOB sahnesinde çok özel kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Allegra Ensemble'ın sahne aldığı özel bir konser ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Farklı müzik türlerinden parçaların seslendirildiği konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, keman sanatçıları Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyola sanatçısı Melda Sak, viyolonsel sanatçısı Hande Ulutaş, flüt sanatçısı Müjde Akden ile piyanist Gülriz Tunca ve İperküsyon sanatçısı Irmak Tokgöz sahne aldı. Sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.