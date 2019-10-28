Balbey yine masada

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerlerinden tarihi Balbey Mahallesi ile ilgili önceki dönem başlatılan projenin, meslek odaları ve STK'larla birlikte vatandaşların beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınması için ilk adımı attı. Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi uygulamasının bütünlükçü bir şekilde ele alınması ve ortak akılla çözüm bulmak adına üçüncü toplantı gerçekleştirildi.Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı şehir plancısı Alper Gökçay, ANTEPE A.Ş. Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası başkan ve yöneticileri, Kent Konseyi temsilcisi mimar Recep Esengil ile önceki dönem projenin koordinatörü mimar Osman Aydın katıldı. Toplantıda, mevcut projenin bütüncül bir anlayışla irdelenmesi, eksikliklerin belirlenmesi, kente daha fazla değer katması için tüm yönleriyle ele alındı. Daha önceki proje paylaşılarak, meslek odalarının, Kent Konseyi'nin ve konuyla ilgili paydaşların görüşleri, eleştirileri alındı. Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi'nin ortak akıl ile yürütülmesi hedefleniyor.