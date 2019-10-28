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Belediyecilik fuarı ve ödüller tek çatıda

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Belediyecilik fuarı ve ödüller tek çatıda
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, coşkunun daha da büyümesi için Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödüllerinin bu yıldan itibaren Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenleneceğini açıkladı. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Başkanı Hakan Tütüncü, AKBB Olağan Meclis Toplantısında Belediyecilik fuarı ve ödüllerinin tek çatı altına toplandığını açıkladı.

STRATEJÖIK PLAN ELE ALINDI
Tütüncü, 2020-2024 stratejik planının ve 2020 yılı bütçesinin görüşülmesini de oy birliğine sundu. Tütüoncü, "2020 yılında 9'uncusu yapılacak Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile bu yıl 5'ncisi yapılacak Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödüllerini bu fuar kapsamına aldık. Daha interaktif bir fuar yapmayı arzuluyoruz" dedi.
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Belediyecilik fuarı ve ödüller tek çatıda
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