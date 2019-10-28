Biraz daha dikkat

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınManavgat ilçesinde 15 dakika ara ve 500 metre mesafeyle meydana gelen iki ayrı trafik kasasında dört kişi yaralandı. İlk kaza Manavgat Aksaz kavşağında meydana geldi. Remzi Yalım'ın kullandığı 42 FKP 54 plakalı otomobil, Aksaz kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Uğur Kor'un kullandığı 34 SG 8461 plakalı araca ardından da bu aracın önündeki Ömer Faruk Özçelik'in kullandığı 07 AFH 824 plakalı otomobile de çarptı. Yalım'ın bir anlık dalgınlığı sonucu meydana gelen kazada yaralanan Özçelik ile Gülizar Yalım yaralandı. İkinci kaza ise birinci kazadan 15 dakika sonra 500 metre mesafedeki Manavgat Aşağı Işıklar kavşağında meydana geldi. Burak Yıldız'ın kullandığı 07 UZ 567 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Tarık Saygun'un kullandığı 07 L 8143 plakalı otomobille çarpıştı. Saygun ile diğer otomobildeki Zahide Oktan yaralandı.