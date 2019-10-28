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Bu tel can yakar

’nde etrafı jiletli tellerle çevrili site, hayvanseverlerin tepkisini çekti

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Bu tel can yakar
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde etrafı jiletli tellerle çevrili olan bir site, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Jiletli tellerin kaldırılması için harekete geçen ve tellerin hayvanların siteye girmemesi için yapıldığını ileri süren Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yasal başvuruyu yaptıklarını söyledi. Bu tellerin eskiden daha çok hırsızlık olaylarının engellenmesi için kullanıldığını dile getiren Yanık, son dönemlerde ise yapılara hayvanların girmemesi için takılmaya başlandığını iddia etti. Alanya'da örnek bir karar alındığını dile getiren Yanık, ilçe genelinde hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle jiletli tellerin kullanılmasının yasaklandığını bildirdi. Bu kararın il genelinde uygulanmasını isteyen Arife Yanık, "Başvurularımızı yapacağız. Birçok hayvan bu teller yüzünden yaralanıyor. Var olan tellerin ise kaldırılmasını istiyoruz. Olumlu yönde sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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Bu tel can yakar
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