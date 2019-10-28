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Cennet koyda temizlik vakti

Sağlık-Sen ’nin Alacasu ’ndaki temizlik çalışmasına tatildeki vatandaşlar da destek verdi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Cennet koyda temizlik vakti
Sağlık Sen-Antalya Şubesi, 'Sağlık Sen ile Temiz Bir Çevre' etkinliği kapsamında Kemer ilçesinde yer alan Alacasu Cennet Koyu'nu temizledi. Koyda yapılan temizliğe sendikanın Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, yönetim kurulu ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Sağlık Sen olarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını aktaran Başkan Kuluöztürk, "Sendika olarak her alanda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Alacasu Cennet Koyu'nda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, bu konuda farkındalık oluşturmak için, 'Sağlık Sen ile Temiz Bir Çevre' etkinliği gerçekleştirdik" dedi.
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Cennet koyda temizlik vakti
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