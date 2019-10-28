Çocuklar Emine Çildan’a emanet

BUGÜN NELER OLDU

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri 4. sınıf öğrencisi olan ve uzmanlığını futbol alanında alan Emine Çildan, 5 yıllık profesyonel futbol hayatı sonrası Isparta Gençlerbirlispor'da futbol eğitmeni olarak görev yapmaya başladı. Daha önce 3 yıl boyunca Şanlıurfa Gençlikspor'da forma giyen ve Gazikent 1. Ligi'ne transfer olan Çildan, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Çildan,diye konuştu. Çildan ile aynı kulüpte görev yapan antrenör Ender Yıldız,yorumunu yaptı.