Çocuklar Emine Çildan’a emanet

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Spor Bilimleri 4. sınıf öğrencisi olan ve uzmanlığını futbol alanında alan Emine Çildan, 5 yıllık profesyonel futbol hayatı sonrası Isparta Gençlerbirlispor'da futbol eğitmeni olarak görev yapmaya başladı. Daha önce 3 yıl boyunca Şanlıurfa Gençlikspor'da forma giyen ve Gazikent 1. Ligi'ne transfer olan Çildan, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Çildan, "Futbol oynamaya çocuk yaşta başladım. Biz futbolu her zaman bir araç olarak kullanıyoruz. Bizim için futbolcu olması kadar vatana millete iyi bir vatandaş olması da önemli"
diye konuştu. Çildan ile aynı kulüpte görev yapan antrenör Ender Yıldız, "Bir kadın antrenörümüzün olması bizim için ayrıcalık. Velilerimiz de çok memnun. Bir erkek olarak ses tonumuz yüksek ama kadın olmasından dolayı Emine Çildan çocuklarımıza daha yumuşak davranarak onların gönlünü kazanıyor. Başarılı olacağından eminim"
yorumunu yaptı.