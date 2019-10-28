Film gibi izlediler

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Antalya'nın Şarampol Caddesi'nde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesindeki 6 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Hikmet Ürek'in yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binanın üst katlarındaki dairelerde etkilendi. Zemin kattaki dükkanlardaki iş yeri sahipleri ürünlerini yangından zarar görmemesi için bölgeden uzaklaştırdı.Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. Film izler gibi itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yangın nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferlerin ise 1 saatlik aranın ardından kaldığı yerden devam etti.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Kemer Belediye personeline, 'Afet ve Acil Durum Bilincinin Geliştirilmesi, Yangın Bilgisi ve Güvenliği' eğitimi verilip tatbikat yapıldı.