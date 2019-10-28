Hayat kurtaracak

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Antalya'da 17 yıldır taksicilik yapan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli tepe lambası geliştirdi. Lambadan bağımsız, taksi içine görünmeyecek bir noktaya acil yardım butonu koyan Doğan, sürücünün bu butona basması halinde dijital ekrandan seri şekilde 'polis imdat' uyarısı yapmasını sağladı. Doğan'ın hedefi ise bu uyarı sisteminin bir merkez ile ortak çalışmasını sağlamak.Son dönemlerde ticari taksi sürücülerine yönelik gasp olayının fazla olduğunu işaret eden Doğan, saldırganların taksicileri basit ve açık bir hedef olarak gördüğünü söyledi. Şüphelinin araca bindiği zaman sürücü ile baş başa kaldığını belirten kaydeden Hakan Doğan, "Sürücünün kendini koruyacağı bir sistem yok, tamamen kaderiyle baş başa. Arkadaşlarıma yardımcı olmak için araştırma yaptım. Müşterinin haberi olmadan sürücü yakınındaki butona basarak dışarıya yardım mesajı gönderiyor. Dışarıdan bunu fark eden kişi hemen polisi arıyor" dedi.Sistemin 2 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını dile getiren Doğan,"Kendi araçlarımızda denedik ve başarılı bir çalışma oldu. Maliyetleri minimumda tuttuk. Tüm arkadaşlarımızın kullanmasını istiyoruz. 290 liraya hayat kurtarıcı bir önlem. Bir arkadaşımıza bile bir faydası olursa biz mutlu oluruz. UKOME ile görüşüp yaygın olarak kullanılmasını bekliyoruz. Sistemi kullanmaya başlayan taksici Hüseyin Topal ise özellikle gece çalışırken tedirginlik içinde olduklarını bu sistem ile kendilerini güvende hissettiklerini kaydetti.