Antalya'nınKumluca ilçesinde ipinden çözülen at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Kumluca ilçe merkezinde meydana geldi. Mücahit Tuncel'e ait at, bağlı bulunduğu yerden kurtularak ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesine geldi. At, Mustafa biçen idaresindeki 07 C 69116 plakalı minibüse çarptı. Atın sahibi Mücahit Tuncel atını traktörün römorkuna koyarak götürdü.