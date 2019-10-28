KORKMAZ: HATA VARSA BENİMDİR!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise deplasmanda Sivasspor'a karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilginin faturasını kabullenip suçlunun kendisi olduğu söyleyen Korkmaz bu maçtan sonra da yanı cümleleri kullandı. Korkmaz,diye konuştu.