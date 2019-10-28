KORKMAZ: HATA VARSA BENİMDİR!

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise deplasmanda Sivasspor'a karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilginin faturasını kabullenip suçlunun kendisi olduğu söyleyen Korkmaz bu maçtan sonra da yanı cümleleri kullandı. Korkmaz, "Bu sezon bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Geçen hafta da aynıydı. Biz iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Bu takımın teknik sorumlusu benim. Bir yerde hata, yanlış varsa orada ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadele gücümüz var"
diye konuştu.