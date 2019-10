Milyonluk atlara özel bakım

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul, Hollanda ve Almanya'da aldığı eğitimlerle kendini geliştiren, Antalya'da at bakıcısı Mustafa Kırkıl, değeri 4.5 milyon liraya kadar çıkan atların nallarını büyük bir titizlikle çakıyor. Kepez ilçesindeki bir at çiftliğinde 16 yıl önce at bakıcısı olarak işe başlayan ancak bir süre sonra nalbant ustası eksikliğini fark eden Kırkıl, İstanbul'a giderek Veliefendi Hipodromu'nda açılan kursa katılıp mesleğinin inceliklerini öğrendiğini söyledi.Antalya'ya dönen ve burada Fransız bir nalbantla yaklaşık 4 yıl çalışan Kırkıl, kendini geliştirmek için Hollanda ve Almanya'da eğitim aldığını belirtti. Kırkıl, artık dünyadaki birçok at çiftliğinde milyonluk yarış atlarına, kendi deyimiyle manikür ve pedikür yapıyor. Aralarında efsane at Secretariat'ın torunu Yılmaya'nın da nallarını çakan Kırkıl, yeni nalbantlar yetiştirmek istiyor.Nal çaktığı atların tırnak bakımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kırkıl, nallamanın, çok hassas ve titiz bir işlem gerektirdiğini dile getirdi. Kırkıl, "Nallama işlemleri 40-45 gün sürüyor. Müsabakası olan atlara ise üç gün içeride ve üç gün dışarıda nallama yapıyoruz" dedi.