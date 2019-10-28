Otobüs seferi isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Ermenek Mahallesi'nin sorunları bitmiyor. Her yerel seçimde tapu sözü verilen, yıllardır oturdukları arsaları ihale ile almak zorunda kalan mahalleli, şimdi de ulaşım sorunu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından otobüs seferlerinin kaldırıldığı mahallede vatandaşlar isyan etti.Ermenek Mahallesi'ne giden KC 34 ve KC 34 A hatlarının kaldırılmasının yanı sıra, mahalleden Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden KL 21 hattının güzergahı değiştirildi. Hastane hattı kaldırılınca, toplu ulaşım çileye dönüştü. En büyük sorunu ise düzenli hastaneye gitmek zorunda olan hasta ve yaşlı vatandaşlar yaşıyor.Mahalledeki yaşlı ve hastalar evlerinden hastaneye gidebilmek için çift otobüs değiştirmek zorunda kalıyor. Antalya'nın en büyük mahallelerinden biri olan Ermenek'ten Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne direkt giden otobüsün olmaması vatandaşları isyan ettirdi.Ermenek Mahallesi'nde oturan ve kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Süleyman Sert, kemoterapi ve ışın tedavisi görmek için 2 saatte hastaneye gidebildiğini söyledi. Prostat kanseri olan Sert, tedavi sürecinin adeta eziyete dönüştüğünü belirterek, "Hatlanr kaldırılmadan önce evimden kolaylıkla hastaneye gidebiliyordum. Şimdi ise 2 saatte hastaneye varabiliyorum. Sırf bu çile için tedaviye gitmek istemiyorum. Çünkü büyük eziyete dönüştü" dedi.Ulaşım sorunun en çok yaşandığı dönemin CHP'li Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ortaya çıktığını söyleyen AK Parti Ermenek Koordinatörü İrfan Koçaş ise "Kendilerini Atatürkçü diye tanıtanlar öncelikle kırsal kesimdeki vatandaşları mağdur ederek ne kadar Atatürkçü olduklarını göstermektedir" diye konuştu. Kocaş, Ermenek Mahallesi'nden son 3 yıldır Kepez ilçesine taşınanların sayısı 3'de 1 oranında artış gösterdiğini ifade ederek, "Ulaşım master planının neden Ermenek Mahallesi'nde oluşturulmadığını Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi'ne sormak istiyoruz" dedi. Uygulamanın vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen Mustafa Dağlı da "Biz öksüz müyüz?" ifadelerini kullandı.