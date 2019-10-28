Şimşek ve Akrep’e nazar değdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Süper Lig'deki temsilcilerinin aldığı sonuçlar,yorumlarına yol açtı. 9. haftaya 17 puanla lider giren Aytemiz Alanyaspor'da, Gaziantep deplasmanında kaybedilen iki puanının üzüntüsü yaşanıyor. 1-1'lik skordan sonra puanını 18'e çıkaran turuncu-yeşilliler en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 1'e çıkardı. Şimşekler'de teknik direktör Erol Bulut, gol pozisyonlarını değerlendirememekten yakındı.Karşılaşmadan sonra konuşan Erol Bulut hakemlere sitemde bulunarak,ifadelerini kullandı