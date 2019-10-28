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Şimşek ve Akrep’e nazar değdi

Akdeniz bölgesinin Süper Lig’de mücadele eden temsilcileri lider ile Antalyaspor’a nazar değdi. Şimşekler’in yaşadığı puan kaybı ile Akrepler’in mağlubiyeti taraftarlarını üzdü

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Şimşek ve Akrep’e nazar değdi
Antalya'nın Süper Lig'deki temsilcilerinin aldığı sonuçlar, 'Takımlara nazar değdi' yorumlarına yol açtı. 9. haftaya 17 puanla lider giren Aytemiz Alanyaspor'da, Gaziantep deplasmanında kaybedilen iki puanının üzüntüsü yaşanıyor. 1-1'lik skordan sonra puanını 18'e çıkaran turuncu-yeşilliler en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 1'e çıkardı. Şimşekler'de teknik direktör Erol Bulut, gol pozisyonlarını değerlendirememekten yakındı.

OLMAYAN FAUL VERİLDİ
Karşılaşmadan sonra konuşan Erol Bulut hakemlere sitemde bulunarak, "Zor bir deplasmandı. 3 puan almak istiyorduk. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var. Olmayan faulden gelen bir gol var. Ama biz aslında yakaladığımız pozisyonları ilk yarıda ve ikinci yarıda değerlendirmiş olsaydık 2-0 skorla rahat bir şekilde ayrılabilirdik. Bunu başaramadık. Aslında rakip çok fazla pozisyon bulamadı. Olmayan faulden yediğimiz gol bizi üzdü" ifadelerini kullandı
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Şimşek ve Akrep’e nazar değdi
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