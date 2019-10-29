Antalyaspor’da kupa mesaisi

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ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Niğde Anadolu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Bülent Korkmaz, kamp kadrosuna maçlarda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları da dahil etti. Antalyaspor'un TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı: "Boffin, Yakup Mert Çakır, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Tarık Çamdal, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Fredy, Harun Alpsoy, Amilton, Doğukan Sinik, Gustavo, Dala, Halil İbrahim Sevinç, Bünyamin Balcı, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa Erdilman"