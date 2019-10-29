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suya doyacak

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Burdur suya doyacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Burdur'a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme-kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Burdur ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

TARIM CAN VERECEK
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Burdur Tefenni Yaylaköy Barajında çalışmalar devam ediyor. Barajın ile bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacak ve ekonomiye 2.5 milyon TL gelir artışı sağlanacak" dedi.
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