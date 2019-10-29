Eğitime aile desteği

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Vali Münir Karaloğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal ve kardeşi Hasan Uysal'ın ailesi adına Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı eğitim külliyesinin temelini attı.Vali Karaloğlu, bölgede yetişmiş vatanına milletine hizmet etmiş bir ailenin kendi doğdukları topraklara yapacağı en güzel hizmetin eğitim yatırımı olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfus olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu "Biz bu genç nüfusu istediğimiz şekilde eğitebilir ve yarınlara hazırlayabilirsek o zaman ülkemizin geleceğinden de endişe duymamıza gerek yok" dedi. Hükümetin eğitimde tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Vali Karaloğlu "Madem eğitim meselesi hepimizin öncelikli meselesi. O zaman meseleyi sadece devlete havale etmek bize yakışmaz. Bunun için bugün Uysal ailesi ve Antalya'da eğitime destek olan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.24 derslikli imam hatip lisesi 24 derslikli imam hatip ortaokulu, 120 öğrenci kapasiteli bir yurt, bir de mescidin yer alacağı eğitim kompleksinin temel atma törenine Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve vatandaşlar katıldı.