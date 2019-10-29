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Fotoğrafçının hazin sonu

’da düğünden dönen fotoğrafçı Hasan Koç, otomobili ile kaza yaptı. Yanan araçtan çıkamayan Koç yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Fotoğrafçının hazin sonu
ISPARTA'DA, meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak yandı. Kaza, sabaha karşı, Isparta- Atabey yolundaki İslamköy yakınlarında meydana geldi. 24 yaşındaki Hüseyin Koç idaresindeki 32 FV 167 plakalı otomobil, Isparta- Atabey kara yolu İslamköy mevkisinde refüjdeki ağaçlara çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, Koç da alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu alevler, söndürüldü.

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Araçtan çıkamayan sürücü Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğrafçılık yapan Hasan Hüseyin Koç'un, düğün çekiminden dönerken, kaza yaptığı öğrenildi.
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Fotoğrafçının hazin sonu
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