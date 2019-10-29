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Mahallede huzur var

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Mahallede huzur var
BURDUR İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç ve suç oranlarının azaltılmasıyla en aza indirgenmesi amacıyla çalışma başlattı. 36 mahalleyi kapsayan huzur toplantıların ilki Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilirken bu toplantıların belli zaman aralıklarında tüm paydaşlarla birlikte sürdürüleceği kaydedildi. Toplantılarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, vatandaşın şüpheli gördükleri her durumda polisle irtibata geçmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Mahallede huzur var
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