Mutluluğun gözyaşı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde, bir çocuğu felçli, diğeri de kanser hastası olan 89 yaşındaki Habibe Özgüven, aktığı için damı brandayla kapatılan evinin tadilatının yapılmasının mutluluğunu yaşıyor. Gümüşdamla Mahallesi'ndeki iki odalı tarihi düğmeli evinde yaşamını sürdüren Özgüven, 30 yıl önce eşini kaybedince devletin verdiği maaş ve komşularının yardımlarıyla geçimini sağlamaya çalıştı.Bir çocuğu İstanbul'a yerleşen, biri kanser hastası, diğeri de felçli iki evladı da Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Özgüven, hatıralarla dolu evinde yalnız kalıyor. Aktığı için damı brandayla kapatılan evde zorluk çektiğini anlatan Özgüven'in imdadına Akseki Belediyesi yetişti. Damın tadilatını yapan belediye ekipleri, evin bazı eksiklerini de giderdiÇocuklarının da maddi durumunun çok iyi olmadığını anlatan Özgüven, "Yıllarca üzüntüden ağlıyordum, şimdi de mutluluktan ağladım. Belediye ekipleri bana yalnız olmadığımı hissettirdi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.