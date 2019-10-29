Okumanın yaşı yok

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da holdinglerde üst düzey yöneticilik ve yaşam koçluğu yapan 66 yaşındaki Ferihan Diril, yerleştiği Antalya'da 'Okumanın yaşı yoktur' sözünü kanıtladı. Üniversite sınavlarında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü kazanan Diril, yaşları 18 ile 20 araında değişen sınıf arkadaşları ile tecrübelerini paylaşıyor. Üniversiteli Diril, teknolojik gelişmeleri ve modayı ise genç bölüm arkadaşlarından takip ediyor.Bugüne kadar 'Dua Terkipleri', 'Annemin Çeyiz Sandığı' ve 'Modern Tasavvuf' isimli kitapları yazan ODTÜ mezunu Ferihan Diril, yaşam koçluğu ve yazarlık titrlerine sanatçılığı da eklemek için kolları sıvadığını söyledi. Önce YKS'ye girdiğini ardından da yetenek sınavını geçtiğini anlatan Diril, yıllardır hayalini kurduğu sanat eğitimi için üniversitenin kapılarını aramanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.İki çocuk annesi olan Diril'in okul yolundaki en büyük destekçisi ise eşi Yaşar Diril. Okuluna gelmek için Güzeloba Mahallesi'ndeki evinde sabah saat 05.30'da yola çıkan ve bir saatlik otobüs yolculuğu sonrası okuluna ulaşan GSF'nin gözdesi Diril'in eşi Yalçın Diril, eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Yalçın Diril, "Eşim büyük özveri ile derslerini takip ediyor. Ben de onun bu yeni yolculuğunda destek veriyorum" ifadelerini kullanıyor.Ferihan Diril, derslerini hiç aksatmıyor ve hocaları ile de iyi anlaşıyor. İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ile gönüllü olarak okullarda seminer ve konferans verdiğini vurgulayan Diril, "Kişisel gelişim, yaşam kültürü, iletişim gibi alanlarda binlerce öğrenciye yön verdim. Şimdi de sınıf arkadaşlarımla karşılıklı etkileşim halindeyiz. Öğrenirken öğretiyorum" dedi.OKUL arkadaşları ile çok iyi anlaştığını belirten Ferihan Diril, "Lise sonrası üniversiteye yeni başlamış 18-19 yaşındaki arkadaşlarım beni görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyorlar. Sonra hem anne hem de arkadaş gibi bir birimize davranıyoruz. Hepsi çok iyi ve harika çocuklar. Ayrıca çok zekiler. Yeni kuşağın bilinçli hali beni çok etkiliyor" diye konuştu.