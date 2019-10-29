Plajın kralı brezilya oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Brezilya ekibi Flamengo, Çin'in Meizhou Hakka takımını 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu.Şampiyonanın erkekler finalinde Çin ekibi Meizhou Hakka'yı 5-3 mağlup eden Brezilya temsilcisi Flamengo şampiyonluk kupasını kazandı.Turnuvadaki üçüncülük maçında ise İran ekibi Shahin Khazar ve İspanya temsilcisi Levante arasındaki maçın normal süresi 5-5 bitti. Penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Levante organizasyonu üçüncü tamamladı.Kadınlarda ise İtalya'dan Pavia Lokrians, Polonya temsilcisi Lady Grenbach Lodz'ı 4-3 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.en iyi kaleci ödülünü Flamengo'dan Andrade, en değerli oyuncu ödülünü ise Meizhou Hakka takımından Leonardo aldı.