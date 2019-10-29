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Sakın geç kalmayın

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Sakın geç kalmayın
AKDENIZ Üniversitesi Hastanesi'nde yatan hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline, Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği çerçevesinde bilgi verildi. Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik e gerçekleştirildi. Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu, Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker, meme kankeri ve erken teşhise dikkat çekti.
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