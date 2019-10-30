Akdeniz offroad rüzgarı esti

KEPEZ Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışlara Antalya, Kahramanmaraş, Tarsus, Denizli, Mersin, Fethiye ve Alanya'dan olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinden sporcular katıldı. Final yarışlarını izlemeye gelen Başkan Hakan Tütüncü, pilotların zorluk derecesi yüksek parkurları en hızlı tamamlamak için gösterdiği çabaları yakından takip etti. İkinci etap sonunda verilen araç bakım molası sırasında offroad aracının direksiyonuna geçen Başkan Tütüncü'de zorlu parkurda 1 tur attı.

ZORLU PARKUR

Yarışmalar sonunda genel klasmanda 131 puan alan Mehmet Yılmaz- Eren Özen ikilisi birinci oldu. İkinciliği 121 puan alan Kemal Arıcan- Emre Temel ikilisi kazanırken, üçüncülük kupasını 97 puan alan Serkan Sivri- Ali Seyda Kıvrak ikilisi kaldırdı.