Amatör telsizci olacaklar

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce (KEGM) Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9 sınıfta yapılan sınava Antalya, Isparta, Burdur, Konya ve Denizli'den 178 aday katıldı. Sınavda, amatör telsizciliğe gönül vermiş lisans yükseltmek ve ilk kez A-AB-C lisanlarına sahip olmak isteyen adaylar telsiz yönetmeliği, işletme ve teknik konularındaki sorulara cevap verdi.

YASAL HABERLEŞME

En az 60 soruya doğru yanıt verenler A sınıfı lisans için de ayrıca mors haberleşmesinde başarılı olanlar sınavı kazanmış olacak. Sınavı geçenler, 'Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran ve devlet kurumlarıyla protokolü bulunan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC() üyesi olacak. Telsizciler, lisanslarıyla tahsis edilmiş yasal frekanslarda çalışan el, mobil ve kısa dalga telsizleriyle ulusal-uluslararası haberleşme yapabilecek.