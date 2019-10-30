BUGÜN NELER OLDU

2 üniversiteli genç kızın öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik grup iyilik için buluştu. Gençler, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri ve farklı meslek grubundaki tanıdıklarından topladıkları paralarla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri'nde kalan 17 çocuğa sürpriz hediyeli parti düzenledi.Kesilen pastanın üzerinde ise 'İyi ki varsınız çocuklar' ifadesi yer alması dikkat çekti. Çocuklarla hoş vakit geçiren üniversiteli grup, daha sonra miniklere hediyelerini verdi. Üniversite öğrencisi Tuğba Aksu, "Kardeşlerimizi bir nebze mutlu etmek istedik" dedi.