Kadın girişimciye ışık tutuyorlar

MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) Antalya Şubesi Kadın Çalışma Kurulu'nun 'Girişimci Kadın Olmak' isimli panel düzenledi. KOSGEB ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Temsilcileri ve MÜSİAD üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, girişimciliğin hukuki ve mali boyutunun yanı sıra teşvik ve muafiyetler de paylaşıldı.

EKONOMİYE DESTEK

MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanı Ayşegül Tayyar Bekâr, kadın gücünün ekonomiye kazandırılma oranını arttırmak amacıyla bu paneli gerçekleştirdiklerini söyledi. Bekar, "İş kadınlarının potansiyellerini keşfederek girişimci yanlarını ön plana çıkarmalarının ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor" dedi. Panelde, 'Girişimciliğin Hukuki' boyutunu Kadın Çalışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Neslihan Yalçın anlattı. Kadın Çalışma Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Doğan Akaydın ise kadınların ticari hayata adım atmalarını ve ilerlemelerini kolaylaştıracak SGK teşvikleri ve vergi muafiyetlerinden bahsetti. Panelin son bölümünde KOSGEB Destekleri konusunda Ali Onur Özbey, AESOB Destekleri hususunda ise Cem Tayfur Demirsal üyelere paylaşımda bulundu.