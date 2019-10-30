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Kafa kafaya çarpıştılar

’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı. ’daki kazada ise 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Kafa kafaya çarpıştılar

BURDUR'DA, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.

YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Kaza, Isparta-Antalya yolunun 13'üncü kilometresinde, Kazak Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Uğur Üstündağ'ın (31) kullandığı 07 L 4336 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Fatih Yanmaz (41) yönetimindeki 32 DL 118 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazada sürücü Uğur Üstündağ ile aracındaki Feray Üstündağ (32), İsmail Üstündağ (11), Elif Evra Üstündağ (3), Ayşe Ayan (49), Şaban Ayan (54) ile diğer aracın sürücüsü Fatih Yanmaz ve beraberindeki Fevziye Yanmaz (38), Mehmet Yanmaz (17), Melih Erdem Yanmaz (13) ile Sait Sabri Yanmaz (8) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sait Sabri Yanmaz, kurtarılamadı.

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Kafa kafaya çarpıştılar
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