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hastalarına 250 bin TL yardım

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Kanser hastalarına 250 bin TL yardım
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, bölgeye yerleşen İngilizlerin de katılımıyla kanser hastalarına yardım ve araştırmalara katkı için 'Yaşam İçin Yarış' koşusu düzenlendi. Etkinlik öncesi Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yarışta yaşları 7 ile 80 arasında değişen sporcular, 5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için mücadele etti. Kanser hastalarına yardım amaçlı Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe 200 kişi katılırken 250 bin TL yardıl toplandı.
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Kanser hastalarına 250 bin TL yardım
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