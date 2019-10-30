Kaş’ta anıt açıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Animasyon Günü etkinliği kapsamında, temmuz ayında Japonya'nın Kyoto şehrindeki bir stüdyonun kundaklanması sonucu yanarak can veren 35 animasyon sanatçısı unutulmadı. Kılınçlı Mahallesi-Kaş Yolu üzerindeki Çizgi Film Değirmeni'nde anıt yapıldı. Çizgi Film Değirmeni kurucusu Fatih Küçük tarafından yapılan anıt, 28 Ekim Dünya Animasyon Günü'nde açıldı.

ACILARI TORASLAR'DA HISSEDILDI

Anıtın açılışına İngiliz animasyon sanatçısı ve çizgi film eğitmeni İsabel Stenhousa, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Akev Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, öğrenciler ile Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Yusuf Polat Ortaokulu'ndan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İsabel Stenhouse, ölen animasyon sanatçıları anısına, katılımcılara çizgi film eğitimi verdi. Daha sonra etrafı taşlardan temizlenen anıtın çevresine çiçekler dikildi. Anıtın yapımcısı Fatih Küçük, "Bizler de Toroslar'ın eteğinde, 35 sanatçının acsıını hissetik. Onları burada ölümsüzleştirdik" dedi.