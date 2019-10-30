Korku tüneli!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Antalyaspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nün konuğu oldu. Mücadelenin ilk 20 dakikasında her iki takım da gol pozisyonu bulsa da skor değişmedi. İlk yarıda bir topu da direkten dönen Antalyaspor'un daha baskılı bir futbol ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol gelmeyince devre 0-0 beraberlikle tamamlandı.

TAHA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Antalyaspor'un baskısı vardı. Peş peşe yakalanan gol fırsatlarında Niğde temsilcisinin kalecisi Taha başarılı kurtarışlar yaptı. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Amilton'un düşürülmesi ile kırmızıbeyazlılar penaltı kazandı. Atışı kullanan Gustavo Blanco topu auta atınca mücadelenin 90 dakikası 0-0 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. 120 dakikanın sonunda da gol gelmeyince tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarını 3-2 kazanan Antalyaspor, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tura yazdırdı.



KORKMAZ'DAN RİSKLİ HAMLE

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Niğde'ye ideal kadrosunda bulunan birçok futbolcuyu götürmedi. Daha çok forma şansı az bulan veya genç oyunculara şans veren Korkmaz, hafta sonundaki Beşiktaş maçını da düşünerek ideal kadrodaki oyuncularını Antalya'da bıraktı.

ÖZEL ZİYARETÇİLER

ANTALYA-GAZIPAŞALI olan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile birlikte Antalyaspor'u karşılaşmadan önce ziyaret etti.