Mermer ihracatı yüzleri güldürdü

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞ- TAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, kentte bu yılın ilk 9 ayında yapılan mermer ürünleri ihracatının bir önceki döneme göre yüzde 1,40'lık artışla 117 milyon 989 bin 260 dolar olduğunu söyledi. ABD'nin başlattığı dünya ticaret savaşlarına karşın bu artışın önemine dikkat çeken Ekinci, Burdur'da mermer borsası kurma çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

PİYASAYI BELİRLİYOR

Ekinci bu sayede ürünlerin değerinde satılacağını savundu. Şu an mermer piyasasının Burdur'da belirlendiğini aktaran Ekinci, "Biz artık Türkiye'de mermer sektörünün başkenti olmuş bir vilayetiz. Bütün mermer firmaları Burdur'da ofis açıyor ve Burdur'da bu işin neredeyse borsası oluşmuş vaziyette. Mermerin artık dünya piyasalarında borsa vasıtasıyla satılmasında öncülük etmek durumundayız" dedi.