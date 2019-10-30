Polis FETÖ’ye geçit vermiyor

ANTALYA polisinin 1-28 Ekim tarihleri arasında silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheliden 10'u tutuklandı.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonlarda aralarında yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan şüphelilerin de bulunduğu 60 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.