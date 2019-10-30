Riskli binaya yıkım

Antalya'da son dönemde yaşayan küçük ölçekli depremler şehirdeki riskli binaları tekrar gündeme getirdi. Yaşadıkları binalarını riskli görerek kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şimdiye kadar 10 bin 386 başvuru yapıldı. Bu binaların 9 bin 796'sı yıkıldı. 2018-2019 yıllarında riskli yapı ilan edilen yapılardan yıkımı yapılanların sayısı ise bin 465'ya ulaştı.

İLK SIRADA KEPEZ VAR

Riskli yapıların en fazla olduğu ilçelerin başında Kepez açık ara ilk sırada yer aldı. Şimdiye kadar Kepez'de 7 bin 19 riskli yapı yıkıldı. İkinci sırada Muratpaşa ilçesi gelirken ilçede bin 276 riskli binanın yıkımı gerçekleştirildi. Manavgat'ta 641, Alanya'da ise 243 riskli yapı yıkıldı. Gündoğmuş, İbradı ve Akseki'de riskli yapı başvurusunda bulunulmaması dikkat çekti. Kaş ise 11 riskli yapı ile en az riskli binası bulunan ilçe oldu.

KİRA YARDIMI YAPILIYOR

Riskli ilan edilen yapılara vatandaşların mağdur olmaması için devlet tarafından kira yardımı yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, ailelerin mağdur olmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 ay boyunca bir defaya mahsus olarak her kişi için 1 konut ve 1 işyerini kapsayacak şekilde kira yardımı yapıldığı bildirildi. Antalya için aylık bin 85 lira olarak belirlenen kira yardımının her yıl TEFE ve TÜFE oranına göre artış gösterdiği vurgulandı. Son 2 yılda 62 milyon 266 bin 573 lira olmak üzere şimdiye kadar 149 milyon 875 bin 533 lira kira yardımı yapıldı.



DÖNÜŞÜM ŞART

RISKLI mahallelerin listesine SABAH Akdeniz ulaştı. Buna göre, acil olarak tespit çalışması yapılması gereken mahalleler, "Muratpaşa ilçesinde Güvenlik, Üçgen, Memurevleri, Altındağ, Deniz, Kızılsaray, Kışla, Elmalı, Yüksekalan, Balbey, Sinan, Haşimişcan ve Gençlik Mahalleleri ile Kepez ilçesi Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Esentepe, Çankaya, Erenköy, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Kanal Mahallesi" olarak sıralanıyor.