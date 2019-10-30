Sürpriz hastanede bitti

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Manavgat ilçesinde eşine doğum günü sürprizi için çiçek ve pasta götüren motosiklet sürücüsü trafik kazasında yaralandı. Kaza, Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Tuncay Bayram'ın kullandığı 07 AFH 360 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yolda metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün yardımına yolda çalışma yapan belediye işçileri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bir buket çiçek ve doğum günü pastası dikkat çekti. Kazada yaralanan Tuncay Bayram'ın çiçek ve pasta ile eşine doğum günü sürprizi yapmaya gittiği öğrenildi.