Tarihe saygısızlık

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında yeniden düzenlenen ve bin 680 metrekare genişletilerek 6 bin 700 metrekareye çıkarılan Cumhuriyet Meydanı'nın hali acınacak duruma getirildi.

KARTVİZİTLERINI BIRAKTILAR

Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Parkı yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken, Leyla-Tufan Dağıstanlı'nın yaptığı Kaleiçi'ni tanıtan rölyefin halini görenler büyük tepki gösterdi. Şehri ziyarete gelenler, turizm esnafı ve bir çok kişi kartvizitlerini camla kaplanan rölyefin içine attı. Yaşananı vandallık olarak niteleyen vatandaşlar, "Buraya atılan kartvizitlerin sahiplerine 'kente karşı nitelikli suç işlemek'ten ceza verilmeli" diyerek olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda sürekli görev yapan zabıtanın ise daha aktif olması gerektiğini ifade etti.