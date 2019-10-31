Antalya’nın yüzakı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DAKİHüseyin Ak Ortaokulu, Erasmus projelerine tam gaz devam ediyor. Okul, AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibe desteği ile yürütülen stratejik okul ortaklıkları proje çalışmaları çerçevesinde Hollanda, Polonya ve Bulgaristan'da gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerine katılırken Antalya'da da farlı ülkelerden gelen 25 misafiri ağırladı.Unotss projesi kapsamında 3 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan kalabalık bir ekiple Dostluk Temalı Bir Şarkı konulu etkinliklerde farklı ülkelerden gelen 25 katılımcı ile Bulgar müziği ve dostluk üzerine yapılan çalışmalar yapıldı. Ict4school projesi kapsamında ise İngiltere ve Romanya'dan gelen 12 öğretmen ve 13 öğrenci Antalya'da ağırlandı. Bilişim Teknolojileri Araçlarının Eğitim Öğretim Faaleyetlerinde Kullanılması konulu pek çok etkinlik organize eden okul, Türk kültürünün ve Antalya'nın tanıtımına güçlü bir katkıda bulundu. Emate projesi kapsamında 3 öğretmen ve 3 öğrenci ile Hollanda'da yapılan Flemenkçe Öğrenme ile Polonya'daki Matematik ve Kodlama Dilleri etkinliklerine 3 öğretmen ve 5 öğrenci ile katıldı.