Asansör çilesine protesto

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde boşluğu olmasına rağmen asansör takılamayan apartmanda son katta oturan vatandaş çareyi vinç kiralamakta buldu. Apartmanın 4'üncü katında evi bulunan ve kalabalık bir nüfusa sahip vatandaş, pazardan aldığı çok sayıda poşetlerdeki ürünleri vinçle taşıdı.Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki yaşanan olayda, Mehmet Mollamustafaoğlu, kalabalık nüfusa sahip olmasından dolayı özellikle alışveriş yaptıktan aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekmeye başladı. Duruma tepki gösteren Mollamustafaoğlu, en son pazar alışverişinde aldığı ürünün fazla olmasından dolayı çareyi vinç kiralamakta buldu. Mollamustafaoğlu, pazardan aldığı ürünleri 150 liraya kiraladığı vinçle evine taşıdı. Yoldan geçenler ise şaşkın gözlerle olan biteni izledi.Mollamustafaoğlu, "Nüfusu kalabalık bir aileye sahibim. Binaya asansör takılması için toplantı yaptık herkes tamam dedi. Projeyi resmi bir şekilde çizdirdik. İş imzaya kalınca tamam diyenleri yüzde 90'ı vazgeçti. Belediyede bu konu hakkında başvuruda bulunduk. Belediye bu konu hakkında savcılığa başvuruda bulunan bilirsiniz dedi. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.