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Atatürk imzası ile rekor denemesi yaptı

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Atatürk imzası ile rekor denemesi yaptı
FETHIYE'DE yaşayan daha önceki yıllarda gökyüzünde yamaç paraşütünde ve sualtında dövme yaparak çeşitli rekorlara imza atan ünlü dövme sanatçısı Ahmet İlker Kaya, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 24 saatte 400'ü aşkın dövme yaparak dünya rekorunu denedi. Kimi vatandaş koluna, kimileri boynuna, kimileri de bileğine Kemal Atatürk imzası yazdırdı.

GELİRİ AĞAÇ OLACAK
Kaya da ''Dünya rekorunu denemek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Fethiye'de ormanlarımız yandı. TEMA'nın Fethiye'de de yanan ormanları ağaçlandırması için su denemeyi gerçekleştirmek istedim" dedi. Kaya, yaptığı dövmelerden elde edilen geliri TEMA Vakfı'na bağışladı.
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Atatürk imzası ile rekor denemesi yaptı
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