Atatürk imzası ile rekor denemesi yaptı

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FETHIYE'DE yaşayan daha önceki yıllarda gökyüzünde yamaç paraşütünde ve sualtında dövme yaparak çeşitli rekorlara imza atan ünlü dövme sanatçısı Ahmet İlker Kaya, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 24 saatte 400'ü aşkın dövme yaparak dünya rekorunu denedi. Kimi vatandaş koluna, kimileri boynuna, kimileri de bileğine Kemal Atatürk imzası yazdırdı.Kaya da ''Dünya rekorunu denemek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Fethiye'de ormanlarımız yandı. TEMA'nın Fethiye'de de yanan ormanları ağaçlandırması için su denemeyi gerçekleştirmek istedim" dedi. Kaya, yaptığı dövmelerden elde edilen geliri TEMA Vakfı'na bağışladı.