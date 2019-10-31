Bu coşku bitmez

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki NESTKongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Münir Karaloğlu, davetlilerin tek tek bayramlarını kutladı. Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bu topraklardaki en büyük eserleri olduğunu söyledi. Karaloğlu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.Karaloğlu, "Atatürk'ün 'Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartın' diye vasiyeti var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında yani 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine sokabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Atatürk'ün vasiyetini yerine getireceğiz. Buna inancımız tamdır" dedi. Resepsiyonda Kazakistan'dan gelen minik öğrenciler Vali Karaloğlu'na ülkelerine özgü kıyafet hediye etti.Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuncay Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı. 2 bin kişinin katılımı ile Antalya'da bugüne kadar en kalabalık kutlama yapılmış oldu.