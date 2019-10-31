Bu işte bir yanlışlık var

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ANTALYA'DA, Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme emri gönderildi. Muğla'da 2006 yılında bin 800 liraya motosiklet satın alan Çağ, bir süre sonra motosikleti arkadaşına bin 500 liraya sattığını söyledi. Arkadaşının parayı vermemesi nedeniyle devir işlemlerini yapmadığını anlatan Çağ, "2012 yılında e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gördüm. 5 adet toplam 2 bin liralık cezayı ödedim. Polise başvurarak, motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundum. Rruhsata, 'trafikten çekilmiştir' yazı eklendi. Ancak bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiğim" dedi.Motosikletin, Muğla Ortaca'da olduğunu, Antalya'daki adresine gelen ihtarname ile öğrendiğini anlatan Süleyman Çağ, "Firmanın avukatı 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti istedi. Miktarı duyduğumdan dünyam başıma yıkıldı. Bir süre konuşmayı unuttum. Haksız istenen parayı ben neden ödeyeyim?" dedi.