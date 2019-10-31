Cumhuriyet için kulaç attılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Yüzme Takımı, 28-29 Ekim tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası müsabakalarının ilk gününde 16 altın madalyanın 12'sini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devam eden 9-10 yaş müsabakasında ise 16 altın madalyanın 14'ünü aldı.AKDENİZ ekibinin yüzme takımı, aldığı bu sonuçlarla, en küçük yaş grubundan en büyük yaş grubuna kadar Türkiye'nin en güçlü yüzme takımı olduğunu göstermiş oldu. 9 Antalya kulübünün yanı sıra Salihli Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kulüplerin de katıldığı yarışlarda 193 sporcu Cumhuriyet için kulaç attı.