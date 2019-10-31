Dengere Camisi hayran bırakıyor

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BURDUR'UN Çavdır ilçesinde nitelikli ahşap işçiliği üzerine yapılan kalem işi bezeme ve süslemeleriyle dikkati çeken tarihi Dengere Camisi, zamana meydan okuyor. İlçeye bağlı Bölmepınar köyünde kitabesi bulunmadığı için fiziki durumuna bakılarak tarihlendirilen ve Anadolu Selçuklu camileri geleneğinde inşa edilen Dengere Camisi'nin minaresinden yıllardır ezan sesi yükseliyor. Tavanındaki ahşap işçiliğiyle öne çıkan eser, 1983'te tescillendi. Toprak dam olan üst örtü sistemi 1966'da yapılan onarım sırasında kiremit kırma çatıyla kapatılan tarihi caminin, nitelikli ahşap işçiliği ve kalem işi bezemeli tavanı, ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süreyya Eroğlu Bilgin, caminin kitabesi olmadığı için tam tarihlendirme yapamadıklarını ancak inşa tekniklerine ve kullanılan malzemelere bakarak yapının ortalama 15. ve 17. yüzyıllar arasında yapıldığını söyledi. Süslemelerinin caminin yaşından daha genç olduğuna değinen Bilgin, motiflerin bölgede 1800'lerin ilk yarısında inşa edilmiş yapılarda gördükleri süslemelerle ortak özellik taşıdığını bildirdi.Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar da Dengere Camisi'nin ahşap işçiliğiyle ön plana çıktığını dile getirdi. Camiyi ziyaret edenlerin özellikle tavan kısmındaki ahşap işçiliğinden ve kalem işi bezemelerden etkilendiğini vurgulayan Coşar, "Restorasyon projelendirmesi hazır. İnşallah 2020 yılında buranın restorasyonuna başlamak istiyoruz. Ender ahşap işçiliğine sahip olduğu için özel ilgi gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte camimizi restore edip aslına uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek" dedi.