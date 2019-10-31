Evini sanat merkezi yapıp kullanıma açtı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA, 5 yıldır kolon kanseri tedavisi gören, 63 yaşındaki şair ve yazar Zeki Çelik, evinin alt katını 'kültür ve sanat evi'ne dönüştürdü. Yazdığı şiirleri, kitapları ve aldığı ödülleri burada sergileyen Çelik, kanser tedavisi için kente gelen; ancak konaklayacak yeri olmayan hastalara da evini tahsis ediyor.Yaklaşık 48 yıl önce şiir yazmaya başladığını söyleyen Çelik, şiirlerin yanı sıra çeşitli kitaplar da yazarak kültüre katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Şiir yazarak kanserle savaştığını belirten Çelik, "2 katlı evimin alt katını hem kendi eserlerim hem de çeşitli eserlerin yer aldığı 'Zekice Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdüm. Bir TIR dolusu, binlerce arşiv var. Kanser hastası olduğum için burada kader arkadaşlarıma da evimi açtım. Uzaktan gelip kemoterapi görenler burada kalabiliyor" dedi.