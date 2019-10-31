Kemerspor’dan kupaya veda

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kupası 4. tur eleme mücadelesinde Kemerspor 2003, sahasında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Konuk takım bu galibiyetle bir üst tura yükselen taraf oldu. Akdeniz ekibi, 4. dakikada Şiyar'ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Kemerspor 12. dakikada Berkay ve 87. dakikada Murat'ın golleriyle turun peşine düştü. Ancak Kasımpaşa 17 ve 60. dakikalarda kazanılan penaltılarda Özgür Çek'in kaydetti gollerle sonuca gitti. Kemer ekibi 50. dakikakada Samet'in atılmasıyla maçta 10 kişi kaldı. Maç bitimi Kemerspor 2003 Teknik Direktörü Bahri Kurt, "İstediğimizi elde edemedik. Kasımpaşa'nın gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizim gibi alt liglerdeki takımların bu tür maçları oynamaları tecrübe açısından çok önemli. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik turu geçebilirdik" yorumunu yaptı.