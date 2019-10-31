Öğrencilere tropik tanıtım

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki ilkokullarda eğitim öğretim gören ilkokul öğrencilerine yönelik sera gezisi düzenlendi. İlçede serada yeni üretimine başlanan tropikal meyveler olan muz ve pitaya meyvelerinin tanıtıldığı geziye, Yunus Emre İlkokulu'ndan 45 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Öğrencilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, ziraat mühendisleri Arzu Demirel ve Adnan Naim Güleryüz eşlik etti. Öğrencilere önce Beymelek Mahallesi'ndeki muz serası gezdirildi. Kendisi ziraat mühendisi olan Yusuf Orakçı, muz üretimi hakkında bilgi verdiği öğrenciler, muz dallarına dokunup inceledi.