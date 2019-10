Okulda yas var

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Said Sabri Yanmaz (8), okulunda anıldı. Kaza, 27 Ekim Pazar günü Isparta- Antalya yolunun 13'üncü kilometresinde, Kazak Tünelleri yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çünür TOKİ İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Said Sabri Yanmaz ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Said Sabri, kurtarılamadı.Said Sabri Yanmaz'ın acı haberini alan öğretmen ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Yanmaz'ın sırasına fotoğrafı koyulup güller ve karanfiller bırakıldı. Okulda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü için planlanan kutlama programında müzikli gösteriler iptal edildi.